KDP Grup Başkanı: Cumhurbaşkanı ve başbakanın belirlenmesi için toplantılar yapılıyor

KYB Grup Başkanı: KDP ve KYB heyetleri cumhurbaşkanlığı konusunda toplanacak

3 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grup Başkanı Şaxewan Abdullah, Irak başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı makamlarının belirlenmesi için çeşitli toplantıların yapıldığını belirtirken, siyasi bir anlaşma sağlanmadan Parlamento toplansa dahi cumhurbaşkanının seçilemeyeceğini söyledi.

Şaxewan Abdullah, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü, yaptığı basın açıklamasında, "Parlamentonun cumhurbaşkanını seçmek için 12 Şubat Perşembe günü toplanacağı doğru mu?" sorusunu yanıtlayarak, cumhurbaşkanı ve başbakan seçimi için yapılacak oturumun zamanı ve şekline Parlamento dışında karar verileceğini kaydetti.

KDP Grup Başkanı, Irak'taki siyasi sürecin mevcut sorununun sadece cumhurbaşkanlığı makamı ve KDP ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki anlaşmazlıklardan ibaret olduğu iddiasını reddederek, Şii taraflar arasında da başbakanlık makamı konusunda anlaşmazlıklar bulunduğunu dile getirdi.

Her iki makam üzerinde anlaşmaya varmak için geçmişte Devlet Yönetimi Koalisyonu toplantılarının ve KDP ile KYB görüşmelerinin yapıldığına işaret eden Şaxewan Abdullah, KDP ve KYB arasında yeni bir toplantının daha yapılacağını, ayrıca KDP, KYB ve diğer Iraklı tarafların da bir araya geleceğini bildirdi.

KDP Grup Başkanı'na göre siyasi taraflar Parlamento oturumu yapılmadan önce her iki makam üzerinde anlaşmaya varmak istiyor; zira Parlamento oturumu gerçekleşse bile, bir anlaşma olmadan cumhurbaşkanı seçilemiyor.

Öte yandan KYB Irak Parlamentosu Grup Başkanı Herêm Kemal Ağa, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, 11 Şubat Çarşamba günü KDP ve KYB müzakere heyetlerinin üst düzeyde bir araya geleceğini bildirdi.

KYB Grup Başkanı ayrıca, toplantının cumhurbaşkanlığı makamına ilişkin olduğunu ve tarafların anlaşmaya varması halinde, Irak Parlamentosunun 12 Şubat Perşembe günü cumhurbaşkanını seçmek üzere toplanacağını ifade etti.