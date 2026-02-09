Neçirvan Barzani ile ABD Başkonsolosu Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki durumu görüştü

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD'nin Erbil Başkonsolosu Gwendolyn Green ile yeni Kürdistan Bölgesi kabinesinin kurulması adımlarını, Irak cumhurbaşkanı seçimi ve yeni Irak Hükümetine ilişkin gelişmeleri görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 9 Şubat 2026 Pazartesi günü, Neçirvan Barzani, ABD'nin Erbil Başkonsolosu ile Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi durumu ve yeni Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesinin kurulmasına yönelik adımları görüştü.

Bu bağlamda her iki taraf, siyasi sürecin başarıyla yürütülmesi için siyasi taraflar arasındaki uzlaşı ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Görüşmede ayrıca Erbil ve Bağdat ilişkileri ile cumhurbaşkanı seçimi ve yeni federal hükümetin kurulmasına yönelik Irak'taki siyasi sürecin son gelişmeleri masaya yatırıldı.

Taraflar, siyasi sürecin başarıya ulaşmasının ve ülkedeki siyasi istikrarın korunmasının önemi konusunda mutabık kaldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı ve ABD Başkonsolosu arasındaki görüşmenin bir diğer bölümünde ise Suriye'deki durum ve genel olarak bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.