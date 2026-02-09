Irak, İran fıstığı ithal eden ülkelerin başında geliyor

39 dakika önce

İran'ın dünya genelinde onlarca ülkeye toplam fıstık ihracatının yaklaşık 100 bin tona ulaştığı bir dönemde, Irak 2025 yılında İran fıstığının ana pazarlarından biri olarak öne çıktı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin 9 Şubat 2026 Pazartesi günü yayınlanan resmi istatistiklerine göre Irak 2025 yılında İran fıstığının ana pazarlarından biri olarak öne çıktı.

İran Tarım Bakanlığı Kuru Meyveler Ofisi Genel Müdürü Daryuş Salempour, bu stratejik ürünün ihracatının kabuksuz fıstık, fıstık içi ve yeşil fıstık gibi çeşitli türleri kapsadığını belirtti.

Salempour, "Bu ürünler Irak, Türkiye, Hindistan, BAE, Rusya ve Çin pazarlarına gönderildi." dedi.

Fıstık gelirine ilişkin olarak Salempour, 2024'te 175 bin tondan fazla ihracat ve 1,7 milyar dolarlık değerle rekor kırıldığına dikkat çekerek, 2025’te İran'ın fıstık satışından elde ettiği gelirin 730 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

İran'ın dünya fıstık üretimindeki yüksek konumuna vurgu yapan İranlı yetkili, "İran yılda yaklaşık 300 bin ton yaş ve kuru fıstık üretmektedir ve 600 bin hektardan fazla alanla dünyada en geniş fıstık ekim alanına sahiptir." ifadelerini kullandı.

Salempour ayrıca, "Kurutulmuş fıstığın önemli bir kısmı Irak pazarlarına gönderilmektedir." diyerek, bunun tarım ve gıda alanında iki ülke arasındaki güçlü ticari ilişkilerin bir göstergesini olduğunu yineledi.