Lavrov: Orta Doğu'da çözüm süreci tıkanıyor

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Orta Doğu'daki gelişmelerin Filistin meselesinin çözümünü engellemeye yönelik bir seyir izlediğini belirterek, "mevcut inisiyatiflere rağmen bölgenin yakın vadede sakinleşmeyeceği” değerlendirmesinde bulundu.

Moskova'da düzenlenen Uluslararası Valday Tartışma Kulübü'nün 15. Orta Doğu Konferansı'nda konuşan Lavrov, bölgedeki durumu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını değerlendirdi.

Arap Baharı sonrasında bölgede istikrar sağlayacak bir yönelim göremediklerini vurgulayan Lavrov, sürecin Filistin meselesini çıkmaza soktuğunu savundu.

Suudi Arabistan'ın 2002 tarihli Arap Barış Girişimi'ni hatırlatan Rus Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"2002 girişimi, önce Filistin Devleti'nin kurulmasını, ardından Arap dünyasının İsrail'i tanımasını öngörüyordu. Ancak Abraham Anlaşmaları bu denklemi kökten değiştirdi. 'Herkes İsrail'i tanısın, gerisine sonra bakılır' anlayışı hakim kılındı. Bugün yaşananlar, bu değişimin sonuçlarıdır."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne yönelik Barış Planı'na da değinen Lavrov, planın kanın durdurulması ve esir sorununun çözülmesini içeren kısımlarını desteklediklerini belirtti.

Planın uzun vadeli hedeflerine dair ciddi belirsizlikler olduğuna dikkat çeken Lavrov, şu sözleri sarf etti:

"İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi, Hamas'ın silahsızlandırılması, insani yardımın organizasyonu ve Gazze'nin gelecekteki yönetimi gibi konularda hiçbir netlik yok. ABD, planın ikinci aşamasına geçildiğini duyursa da, kurulan 'Barış Kurulu' ve teknokratlar yönetiminin yetkileri bilinmiyor."

Lavrov, tüm bu süreçlere rağmen en temel konunun Filistin Devleti'nin kurulması olduğunu yineledi.