Türkiye nüfusu 86 milyonu aştı: Nüfus yaşlanıyor, 33 il küçüldü

2 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları"nı açıkladı. Verilere göre Türkiye'nin nüfusu, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı.

Nüfus artış hızı yükseldi

Yıllık nüfus artış hızı 2024 yılında binde 3,4 iken, 2025 yılında binde 5'e yükseldi. Nüfusun cinsiyet dağılımında ise denge korundu; toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu. Ülkede ikamet eden yabancı nüfus ise yaklaşık 39 bin kişi artarak 1 milyon 519 bin 515 kişi olarak kayıtlara geçti.

İstanbul 15 milyonu aştı, Esenyurt rekor kırdı

Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün yaşadığı İstanbul, 15 milyon 754 bin 53 kişi ile en kalabalık il olma özelliğini sürdürdü. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.

İlçe bazında yapılan incelemede ise dikkat çekici bir ilk yaşandı. İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusuyla Türkiye'de nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe olarak tarihe geçti.

33 ilin nüfusu azaldı

Türkiye genelinde il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93,6'ya yükselirken, köylerde yaşayanların oranı azaldı. Dikkat çeken bir diğer veri ise 2025 yılında Türkiye genelinde 33 ilin nüfusunun azalması oldu.

Nüfusu en az olan il 82 bin 836 kişi ile Bayburt olurken, onu Tunceli (85 bin 83) ve Ardahan takip etti. Nüfus yoğunluğu (kilometrekareye düşen kişi sayısı) açısından bakıldığında ise Tunceli, kilometrekareye düşen 11 kişi ile en tenhag il oldu.

Türkiye nüfusu yaşlanıyor

Nüfus piramitlerindeki yapısal değişim 2025 verilerine de yansıdı. Doğurganlık ve ölüm hızlarındaki azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfus artarken, ortanca yaş yükseldi.

Ortanca Yaş: 2024'te 34,4 olan ortanca yaş, 2025'te 34,9'a çıktı.

Yaşlı Nüfus: 65 ve üzeri yaştaki nüfusun oranı yüzde 11,1'e yükseldi.

Çocuk Nüfus: 0-14 yaş grubundaki çocuk nüfusun oranı yüzde 20,4'e geriledi.

En yüksek ortanca yaşa sahip il 44 ile Sinop olurken, en genç nüfusa sahip il 21,8 ortanca yaş ile Urfa oldu. Urfa'yı Şırnak ve Siirt izledi.