1 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna için barış diliyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz." dedi.

Volodimir Zelenskiy, Noel Bayramı vesilesiyle görüntülü mesaj yayımladı.

Herkesin kendi evinde ve huzur içinde bayramı kutlaması gerektiğini belirten Zelenskiy, halkın 4 yıldır bağımsızlık için mücadele verdiğini kaydetti.

Zelenskiy, Ukrayna halkının topraklarını, ailelerini, evlerini ve huzurlarını savunduğunu dile getirdi.

Birçok Ukraynalının bayramı evinde karşılayamayacağını bildiren Zelenskiy, "Rusya, bize getirdiği tüm sıkıntılara rağmen en önemli şeyi işgal edemiyor veya bombalayamıyor. Bu bizim Ukraynalı kalbimizdir, birbirimize olan inancımız ve birliğimizdir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunun bayramdan önce de füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini ifade ederek, "Ukrayna için barış diliyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.