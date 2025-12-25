Kürdistan Bölgesi'nden geçen ay 5,5 milyondan fazla varil petrol ihraç edildi

1 saat önce

Irak Petrol Bakanlığına göre kasım ayında toplam petrol ihracat geliri 6,5 milyar doları aştı.

Irak Petrol Bakanlığı, kasım ayına ait petrol üretimi ve gelir istatistiklerini açıkladı.

Rapora göre kasım ayında toplam ham petrol ihracatı 106 milyon 593 bin 352 varil oldu. Toplam ihracat geliri ise 6 milyar 595 milyon 391 bin dolar.

98 milyon 709 bin 795 varil ham petrol Irak'ın orta ve güney sahalarından, 7 milyon 583 bin 733 varil ise Kürdistan Bölgesi'nden Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edildi. 299 bin 824 varil petrol ise Ürdün'e ihraç edildi.

İki buçuk yıldan uzun süre petrol ihracatının askıya alınmasının ardından, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 06:50 itibarıyla Fişhabur petrol sahasından Ceyhan Limanı’na ham petrol ihracatı yeniden başlamıştı.