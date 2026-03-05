Arakçi’den Trump’a: A planınız başarısız oldu, B planınız daha büyük bir başarısızlık olacak

2 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik, "A planınız olan hızlı ve temiz bir askeri zafer başarısız oldu Sayın Başkan. B planınız ise daha da büyük bir başarısızlık olacak." dedi.

Abbas Arakçi, bugün (5 Mart 2026 Perşembe) X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Donald Trump’ı hedef aldı.

İranlı yetkili mesajında şu sözleri kullandı:

"A planınız olan hızlı ve temiz bir askeri zafer başarısız oldu Sayın Başkan. B planınız ise daha da büyük bir başarısızlık olacak. Gerçek şu ki müzakerelerde kaydettiğimiz önemli ilerlemeler, en son ABD’ anlayışının gölgesinde kalınca benzersiz bir anlaşma fırsatı ortadan kalktı. Önce İsrail her zaman en son ABD anlamına gelir."

Arakçi ayrıca İran'ın ateşkes istemediğini belirterek, "Müzakere etmek için herhangi bir neden görmüyoruz." dedi.

İran Dışişleri Bakanı, "Her senaryoya, hatta kara saldırısına bile hazırız." ifadesini kullandı.