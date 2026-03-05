Kürdistan Bölgesi Hükümeti BAE'de mahsur kalan vatandaşlarını tahiye edecek

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) mahsur kalan vatandaşlarının tahliye edilmesi için hazırlıklar yapıyor.

Dış İlişkiler Ofisinden bugün (5 Mart Perşembe) yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin sürekli çabaları sonucunda, BAE'de nahsur kalan ve karayoluyla geri dönmek isteyen vatandaşların vize alma zorunluluğu olmaksızın Suudi Arabistan Krallığı'nın sınırlarını kullanarak, Kürdistan Bölgesi'ne dönebileceği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların BAE-Suudi Arabistan sınırındaki Battah Sınır Kapısı'ndan vize aldıktan sonra, Arar Sınır Kapısından geçerek Irak'a ve Kürdistan Bölgesi'ne dönebileceği aktarıldı.

Dış İlişkiler Ofisi, geri dönmek isteyen vatandaşları, ailelerinin yanına güvenli bir şekilde dönmek için bu fırsattan yararlanmaya çağırdı.