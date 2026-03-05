K24 muhabiri: Koye'deki Azadi Kampı'na yapılan saldırıda can kaybı yaşanmadı

3 saat önce

Cumartesi gününden bu yana Azadi Kampı'na yapılan dördüncü saldırı düzenlenirken Kurdistan24'ün elde ettiği bilgiye göre bu akşam düzenlenen saldırıda herhangi can kaybı yaşanmadı.

Bugün (5 Mart 2026 Perşembe) Erbil'in Koye ilçesinde yer alan Azadi Kampı'na bir saldırı düzenlen. Bu, ABD-İsrail ile İran arasında başladığı günden bu yan Azadi Kampı'na yapılan 4. saldırıydı.

Bir güvenlik kaynağının Kurdistan24 muhabirine aktardığı bilgiye göre Koye'deki Azadi Kampı'na yapılan saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Irak'taki İslami Direniş Grupları son günlerde Kürdistan Bölgesi'nin çeşitli bölgelerine birkaç saldırı düzenledi. Ancak tüm saldırılar füze savunma sistemi tarafından imha edildi.