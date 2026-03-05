BM: 100 bin kişi saldırıların ardından Tahran'ı terk etti

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) ABD-İsrail’in ortak saldırılarının ardından savaşın ilk iki gününde 100 bin kişinin İran’ın başkenti Tahran’ı terk ettiğini duyurdu.

UNCHR Sözcüsü Stephane Dujarric, bugün (5 Mart 2026 Perşembe) yaptığı açıklamada, savaşın ilk iki gününde 100 bin kişinin Tahran’ı terk ettiğini ve günde yaklaşık 1000 ila 2 bin aracın çoğunlukla Tahran’dan ülkenin kuzeyine doğru yola çıktığını açıkladı.

Savaşın Lübnan halkını da olumsuz etkilediğini belirten Dujarric, İsrail'in ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 70'e yükseldiğini, 450 kişinin yaralandığını kaydetti.

Stephane Dujarric ayrıca gerilimleri azaltmak için çabaların devam etmesi gerektiğini vurguladı.