Başkan Barzani, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için üç öneri sundu

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Irak Cumhurbaşkanlığı makamının Kürtlerin hakkı olduğunu ancak hiçbir partinin "özel mülkü" gibi görülmemesi gerektiğini belirterek, adayın belirlenmesi için üç farklı mekanizma önerdi.

Başkan Barzani, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü (bugün) yayımladığı mesajda, Irak Cumhurbaşkanlığı seçimine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Tüm Kürdistani tarafların bu makamın Kürt halkının payı olduğu inancını taşıması gerektiğini vurgulayan Başkan Barzani, "Cumhurbaşkanının Kürdistan halkını gerçekten temsil edebilmesi için seçim mekanizmasının değişmesi ve hiçbir tarafın artık bu makamı kendi özel mülkü olarak görmemesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani, cumhurbaşkanını belirlemesi için “Kürdistan Parlamentosu tarafından Kürtlerin temsilcisi olarak bir ismin belirlenmesi”, “tüm Kürdistani tarafların toplanarak ortak bir aday üzerinde uzlaşması” ya da “Irak Parlamentosundaki Kürt milletvekilleri ve fraksiyonlarının bu makam için bir kişiyi seçmesi” önerilerini sundu.

Adayın siyasi kimliğine de değinen Başkan Barzani, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı için belirlenecek kişinin KDP veya KYB'den olması şart değildir; başka bir taraftan veya bağımsız da olabilir. Önemli olan, o kişinin üzerinde Kürt konsensüsü olması ve Irak Cumhurbaşkanlığı görevinde Kürdistan halkını temsil etmesidir."

Irak Parlamentosunun yeni yasama dönemi ilk oturumunun bugün saat 12.00’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Oturumun başında 329 milletvekilinin tamamı anayasal yemin edecek. Ardından Parlamento başkanı ve iki yardımcısının seçimi için adaylık süreci başlayacak ve kapalı oylama ile seçim yapılacak.