KDP, Parlamento başkan yardımcısı adayı ve Grup Başkanını belirledi

4 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Bürosu, Parlamento Başkan Yardımcılığı için Şaxewan Abdullah'ı, Grup Başkanlığı için ise Farhad Atruşi'yi aday gösterdi.

KDP'nin yeni dönem Parlamento Grubu Üyesi Sipan Şerwani, K24 muhabirine yaptığı açıklamada, KDP grubunun bugünkü (29 Aralık 2025 Pazartesi) toplantısında Parlamento Başkan Yardımcılığı için Şaxewan Abdullah'ın, Grup Başkanlığı için ise Farhad Atruşi'nin aday gösterilmesine karar verildiğini bildirdi.

Şerwani, Parlamento oturumu öncesinde diğer Kürt ve siyasi gruplarla da istişarelerde bulunacaklarını, böylece KDP'nin Parlamento başkan yardımcılığı adayı için gerekli oyların sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kürtler arasında bir uzlaşı sağlanması temennisinde bulunan Şerwani, "Kürt evi ve diğer siyasi taraflar arasında Parti adayının başarısı için bir konsensüs olmasını bekliyoruz; çünkü Irak Parlamentosu Başkanlık Divanı seçimi, siyasi anlaşma ve yüzde 50+1'lik salt çoğunluk gerektiriyor." dedi.

Şaxewan Abdullah'ın Parlamento ikinci başkan yardımcılığına ikinci kez aday gösterildiğini hatırlatan Şerwani, Abdullah'ın Parlamentonun 5. döneminde de aynı görevi yürüttüğünü belirtti.

Şerwani, KDP’nin Grup Başkanlığı ve Parlamento başkan yardımcılığı için iki ila üç adayı olduğunu, bu isimlerin yarınki grup toplantısında kesinleştirileceğini de sözlerine ekledi.