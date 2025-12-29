SDG duyurdu: Mazlum Abdi’nin Şam ziyareti ertelendi

2 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın İrtibat Merkezi, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ve beraberindeki müzakere heyetinin Şam’a yapması planlanan resmi ziyaretinin ertelendiğini açıkladı.

SDG Basın Merkezi, bugün (29 Aralık) gerçekleştirilmesi beklenen ziyaretin erteleme kararının "lojistik ve teknik hazırlıklar" nedeniyle alındığını belirtirken, ziyaret için yeni tarihin, tarafların karşılıklı mutabakatıyla daha sonra belirleneceğini bildirdi.

Açıklamada, ziyaretin ertelenmesinin 10 Mart Anlaşması kapsamındaki diyalog süreci ve belirlenen hedefler üzerinde herhangi bir değişiklik yaratmayacağı vurgulandı.

Ziyaretin ertelenmesi, SDG ile Şam yönetimi arasında 10 Mart 2025 tarihinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ve SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi tarafından imzalanan anlaşma çerçevesindeki müzakerelerin sürdüğü bir döneme denk geldi.

Söz konusu anlaşma; Suriye genelinde ateşkes, Kuzey ve Doğu Suriye’deki sivil ve askeri kurumların devlet kurumlarıyla birleştirilmesi ve Kürtlerin ülkenin asli bir bileşeni olarak tanınması gibi temel maddeleri içeriyor.

Uygulama aşamasında tarafların birbirini "yavaş hareket etmekle" suçladığı süreçte, Şam yönetimi geçtiğimiz günlerde SDG’ye ilk kez yazılı bir teklif sundu.

Bilgilere göre teklif, SDG güçlerinin "üç askeri tümen" çatısı altında Suriye ordusuna entegre edilmesini öngörüyor.

Mazlum Abdi’nin Şam ziyaretinde, anlaşmanın uygulama süresinin dolmasına az bir süre kala, bu teklifin detaylarının ve entegrasyon sürecinin masaya yatırılması bekleniyordu.