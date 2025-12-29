Yalova'da DAİŞ operasyonu: 7 polis yaralandı

3 saat önce

Yalova'da terör örgütü DAİŞ’e düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 7 polis yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DAİŞ’e yönelik Yalova merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda çıkan çatışma sonucu 7 polis yaralandı.

TRT Haber’de yer alan bilgilere göre Bursa'dan özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon, çevrede alınan güvenlik önlemleriyle devam ediyor.

Hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

Yalova Valiliği, bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Doğalgaz ve elektriklerin kesildiği çatışma bölgesine sivil vatandaşların ve araçların girmesine izin verilmiyor.