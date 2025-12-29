Yalova’daki DAİŞ operasyonunda 3 polis hayatını kaybetti

40 dakika önce

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova’da terör örgütü DAİŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda, 3 polisin hayatını kaybettiğini, 8 polis ile 1 bekçinin yaralandığını ve DAİŞ’li 6 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü (bugün) saat 02:00'de Yalova'da emniyet ekiplerince terör örgütü DAİŞ’e yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta bir eve düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verdi.

Operasyon sırasında DAİŞ’lilerin emniyet görevlilerine ateş açtığını kaydeden Bakan Yerlikaya, şu sözleri paylaştı:

“Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve bir bekçimiz de yaralanmıştır. Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir.”

Söz konusu DAİŞ’li teröristlerin Türk vatandaşı olduğunun altını çizen Yerlikaya, “Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.” dedi.

Ali Yerlikaya, söz konusu operasyonun sabah saat 9.40’ta tamamlandığını kaydetti.

Son bir ay içerisinde DAİŞ’e yönelik yürütülen operasyonlarda 137 şüphelinin yakalandığını, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığını söyleyen Yerlikaya, bugün sabah erken saatlerde 15 ilde 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini vurguladı.