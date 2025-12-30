İran Cumhurbaşkanı'ndan protestocularla diyalog talimatı: İçişleri Bakanı görevlendirildi

3 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kabinesindeki İçişleri Bakanı'nı, protestocuların ve muhaliflerin temsilcileriyle görüşmek ve taleplerini dinlemek üzere görevlendirdi.

Bugün (30 Aralık 2025 Salı), sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj yayımlayan Mesud Pezeşkiyan, "Halkın geçimi benim günlük endişemdir. Mali sistemin reforme edilmesi ve halkın alım gücünün korunması için çalışma programımda köklü adımlar mevcuttur." dedi.

İran Cumhurbaşkanı paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Hükümetin sorunları çözmek için tüm gücüyle pratik adımlar atabilmesi amacıyla, İçişleri Bakanı'nı protestocuların temsilcileriyle görüşmesi ve onların meşru taleplerini dinlemesi için görevlendirdim."

Dün (Pazartesi), Tahran döviz piyasasındaki ve İran'ın diğer bazı vilayetlerindeki esnaflar, döviz kurlarının İran Tümeni karşısında aşırı yükselmesi ve hayat pahalılığına tepki olarak dükkanlarını kapatarak gösterilere başlamıştı.

"Rouydad24" haber sitesinin aktardığına göre; Şuş, Cumhuri-ye İslami, Lalezar ve İnkılap caddeleri ile İmam Humeyni Meydanı'ndaki esnaflar da göstericilere katıldı. Kalabalık, hükümet ve Pezeşkiyan aleyhine sloganlar atarak ülke genelinde grev çağrısında bulundu.