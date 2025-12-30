Selahaddin İl Meclisinde Kürt üye sayısı 2’ye yükseldi

3 saat önce

Selahaddin İl Meclisinde bir üyenin Irak Parlamentosuna seçilmesinin ardından boşalan koltuğa Kürt bir adayın geçmesiyle, Meclisteki Kürt üye sayısı ikiye yükseldi.

Selahaddin Valisi’nin Hükümet ve Bölge İşlerinden Sorumlu Danışmanı Kawa Şeyhani, bugün (30 Aralık 2025 Salı) Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, İl Meclisindeki Kürt üye sayısının ikiye çıkacağını doğruladı.

Şeyhani, "6. dönem Irak Parlamentosuna milletvekili olarak seçilen Eşwaq Cuburi’nin yerine, en yüksek oyu alan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) listesi adayı Tara Celal geçecek." bilgisini paylaştı.

Bu değişiklikle birlikte, toplam 15 sandalyeden oluşan Selahaddin İl Meclisindeki Kürt üye sayısı birden ikiye çıkmış oldu. Daha önce Mecliste sadece Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) fraksiyonundan Yasin Davudi yer alıyordu.

Selahaddin İl Meclisi seçimleri, Irak'ın diğer vilayetleriyle (Kürdistan Bölgesi hariç) eş zamanlı olarak, yaklaşık 10 yıllık bir ertelemenin ardından 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti.

4 Şubat 2024'te ilk oturumunu yapan meclis, başkanını ve yeni valiyi seçmişti. Kürt siyasi tarafları, bu bölgelerdeki Kürt kimliğini ve haklarını korumak amacıyla seçimlere farklı listelerle katılım göstermişti.