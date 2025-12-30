Irak Parlamentosunda ikinci başkan yardımcılığı seçimi bugün

53 dakika önce

Irak Parlamentosu, dün yapılan iki tur oylamada sonuç alınamayan Parlamento ikinci başkan yardımcılığı seçimi için bugün öğleden sonra açık oturumuna devam edecek.

Irak Parlamentosunda dün (29 Aralık 2025 Salı) gerçekleştirilen ilk oturumda Heybet Halbusi Parlamento Başkanı, Adnan Feyhan ise Birinci Başkan Yardımcısı olarak seçilmişti.

Parlamento ikinci başkan yardımcılığı seçiminde dün iki tur oylama yapıldı. Ana rekabet, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Şaxewan Abdullah ile Helwest Hareketi adayı Rebwar Kerim arasında geçti. Adaylardan hiçbiri seçilmek için gereken 166 oyluk salt çoğunluğa ulaşamadı. Bu nedenle oturum, bugüne ertelenerek açık bırakıldı.

K24 Bağdat muhabiri Dilan Barzan'ın aktardığı bilgilere göre Parlamento kapıları öğleden sonra saat 13.00'te açılacak ancak oturumun başlama saati henüz netleşmedi.

Bu arada, üst düzey bir KDP heyeti de Bağdat'ta bulunuyor. KDP heyeti ve Parlamento grubu, üçüncü tur oylamada Şaxewan Abdullah’ın seçilmesini garantilemek amacıyla diğer siyasi taraflarla görüşme ve temas trafiğini sürdürüyor.

Irak Parlamentosu 6. yasama döneminin ilk oturumunu 29 Aralık 2025'te gerçekleştirmişti. Ülkede 2003'ten bu yana uygulanan siyasi teamüllere göre üst düzey makamlar ana bileşenler arasında paylaştırılıyor.

Parlamento başkanlığı Sünnilere, birinci başkan yardımcılığı Şiilere, ikinci başkan yardımcılığı ise Kürtlere veriliyor. Bu çerçevede KDP, Şaxewan Abdullah’ı ikinci kez Parlamento ikinci başkan yardımcılığı görevine aday gösterdi.