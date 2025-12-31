Başkan Barzani, Irak Parlamentosu yeni Başkanlık Divanı'nı tebrik etti

4 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Irak Parlamentosunun yeni başkanı ve yardımcılarını kutlayarak, seçimin ülkedeki sorunların çözümüne ve bileşenler arasındaki kardeşliğin pekişmesine vesile olmasını diledi.

Başkan Mesud Barzani, 30 Aralık 2025 Salı günü yayımladığı mesajda; Irak Parlamentosu Başkanı seçilen Heybet Halbusi, Birinci Başkan Yardımcısı Adnan Feyhan ve İkinci Başkan Yardımcısı Farhad Atruşi’yi tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Barzani mesajında, Irak Parlamentosu yeni Başkanlık Divanı seçiminin; vatandaşların menfaatine hizmet edecek, sorunların çözümüne katkı sunacak ve Irak'ın tüm bileşenleri arasında kardeşlik ve uyumu sağlayacak bir adım olması temennisinde bulundu.

پیرۆزبایی هەڵبژاردنی دەستەی نوێی سەرۆکایەتیی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، لە بەڕێزان هەیبەت حەلبووسی سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەران و عەدنان فەیحان جێگری یەکەم و فەرهاد ئەتروشی جێگری دووەمی ئەنجوومەنی نوێنەران دەکەم و هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازم.

هیوادارم هەڵبژاردنی دەستەی تازەی… — Masoud Barzani (@masoud_barzani) December 30, 2025

Seçim süreci nasıl işledi?

Irak Parlamentosu, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Başkanlık Divanı'nı seçmek üzere toplanmıştı. En yaşlı üyenin yönettiği oturumda, Sünni Ulusal Siyasi Konseyi’nin adayı Heybet Halbusi oy çokluğuyla Parlamento Başkanı, Adnan Feyhan ise Birinci Başkan Yardımcısı seçilmişti.

Ancak İkinci Başkan Yardımcılığı için Şaxewan Abdullah ile Rebwar Kerim arasında yapılan oylamada salt çoğunluk (50+1) sağlanamadığı için seçim 30 Aralık Salı gününe ertelenmişti.

Salı günü yapılan oturumda KDP, adayını değiştirerek Farhad Atruşi’yi aday gösterdi. Atruşi, ilk turda 178 oy alarak 104 oy alan rakibi Rebwar Kerim’i geride bıraktı ve Parlamento İkinci Başkan Yardımcısı seçildi.