Başbakan Barzani’den yeni Parlamento Başkanlığına tebrik

5 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Parlamentosunun yeni seçilen Başkanlık Divanı'nı tebrik ederek, Parlamentonun Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasında askıda kalan sorunların çözümünde etkin bir rol oynamasını temenni etti.

Başbakan Barzani, 30 Aralık 2025 Salı günü yayımladığı üç ayrı mesajla, Irak Parlamentosunun yeni yönetimini kutladı.

Halbusi’ye mesaj: Halkın gerçek temsilcisi olunmalı

Parlamento Başkanı seçilen Heybet Halbusi’ye hitaben gönderdiği mesajda Başbakan Barzani, "Umarım bu dönemdeki Parlamento üyeleri, Irak halkının beklenti ve isteklerini karşılarlar, halkın gerçek temsilcileri olurlar ve tüm bileşenlerin çıkarına olan gerekli ve önemli yasa tasarılarını onaylayabilirler." ifadelerini kullandı.

Mesrur Barzani ayrıca, "Irak Parlamentosunun önemli bir yasama organı olarak, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasında askıda kalan sorunların çözümünde etkin bir rol oynamasını ümit ediyorum." dedi.

Başkan yardımcılarına tebrik

Diğer mesajında Parlamento Birinci Başkan Yardımcısı seçilen Adnan Feyhan’ı kutlayarak, bu önemli görevde kendisine başarılar dileyen Başbakan Barzani, Başkanlık Divanı ve genel olarak Irak Parlamentosunun, anayasa temelinde ve federal sisteme saygı çerçevesinde, tüm vatandaşlara ve bileşenlere hizmet edecek yasaların çıkarılması konusunda üzerine düşen rolü oynamasını temenni etti.

Atruşi’ye: Kürdistan halkının haklarını savunun

Son mesajında Parlamento İkinci Başkan Yardımcısı seçilen Farhad Atruşi’yi tebrik eden Başbakan Barzani, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Mesrur Barzani mesajında, "Farhad Atruşi’nin Başkanlık Divanı ve milletvekilleriyle iş birliği ve koordinasyon içinde, tüm Irak vatandaşlarının ve bileşenlerinin çıkarlarına hizmet etmesini, aynı zamanda Kürdistan halkının anayasal haklarını savunmasını umuyorum." ifadelerine yer verdi.

Seçim süreci nasıl işledi?

Irak Parlamentosu, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Başkanlık Divanı'nı seçmek üzere toplanmıştı. En yaşlı üyenin yönettiği oturumda, Sünni Ulusal Siyasi Konseyi’nin adayı Heybet Halbusi oy çokluğuyla Parlamento Başkanı, Adnan Feyhan ise Birinci Başkan Yardımcısı seçilmişti.

Ancak İkinci Başkan Yardımcılığı için Şaxewan Abdullah ile Rebwar Kerim arasında yapılan oylamada salt çoğunluk (50+1) sağlanamadığı için seçim 30 Aralık Salı gününe ertelenmişti.

Salı günü yapılan oturumda KDP, adayını değiştirerek Farhad Atruşi’yi aday gösterdi. Atruşi, ilk turda 178 oy alarak 104 oy alan rakibi Rebwar Kerim’i geride bıraktı ve Parlamento İkinci Başkan Yardımcısı seçildi.