Basra’da "Özerk Bölge" talebi yeniden alevlendi: Halk merkezi yönetimi reddediyor

2 saat önce

Irak’ın güneyindeki Basra vilayetinde yıllardır dile getirilen "özerk bölge" olma talebi yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu referandum için imza toplama sürecini başlatırken, bölge halkı ve aktivistler anayasal haklarından geri adım atmayacaklarını vurguluyor.

“Basra Özer Bölgesi” için Seçim Komisyonunun imza toplama formlarını dağıtarak sürece yeşil ışık yakmasının ardından, Basra’daki sivil toplum kuruluşları ve aktivistler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kurdistan24’e konuşan taksi şoförü Ebu Yasin, hükümetin ihmalkarlığından şikayet ederek, "Düzgün yollarımız olsun, gençlerimiz çalışsın istiyoruz. İşsizlik nedeniyle suç, hırsızlık ve uyuşturucu kullanımı çok arttı. Gençler de hayatlarını iyileştirmek istiyor ama yapamıyorlar; bunun tek sorumlusu hükümettir." dedi.

Irak'ın ekonomik başkenti sayılan Basra, ülke gelirinin yüzde 90'ını sağlamasına rağmen, halk temiz içme suyuna dahi erişemiyor. Şehirlerinin ihmal edilmesi nedeniyle merkezi otoriteye tepki gösteren Basra halkı, "Bağımsız Bölge" statüsünü en doğru seçenek olarak görüyor.

Basralı vatandaş Hamid Hüseyin, "Basra Bölgesi'nin kurulmasını destekliyorum. Çünkü burası Irak'ın ekonomik başkenti, limanlar ve tüm kaynaklar burada. Bu yüzden bu adımın arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Basra Bölgesi Halk Hareketi liderlerinden Semir Rahim Maliki ise taleplerinin anayasal dayanağına dikkat çekti.

Maliki, "Anayasal ve yasal bir hak olduğu için Basra'nın bölge olmasını talep ediyoruz. Hükümet Basra'yı çok ihmal etti. Çocuklarımızın geleceği ve vilayetimizin zenginliklerinden faydalanmak için bu talebi yükselttik. Zenginliğimizin tamamını vermeseler bile en azından bir kısmını bize vermeliler." şeklinde konuştu.

Hükümet kurma çalışmaları gerekçe gösterilerek Basra'nın statüsüyle ilgili oylama ertelense de halk, anayasanın her şeyin üstünde olduğunu savunuyor. Irak Anayasası'nın 119. maddesi, her vilayete referandum yoluyla bölge olma hakkı tanıyor.

Petrol zengini Basra’da "federalizm" ve "bölge olma" talebi artık sadece siyasi kulislerde değil, sokağın genelinde yüksek sesle dillendiriliyor.