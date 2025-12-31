Suudi Arabistan ile gerilim tırmandı: BAE, Yemen’deki terörle mücadele ekiplerini feshetti

4 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ile yaşanan krizin ve Yemen Hükümetinin "ülkeyi terk edin" çağrısının ardından, Yemen'de görev yapan terörle mücadele ekiplerini feshettiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yemen’deki terörle mücadele ekiplerinden geriye kalan unsurların güvenliğini sağlamak amacıyla, görevlerinin uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, BAE’nin 2015 yılından bu yana Yemen’de meşru yönetimi desteklemek ve istikrarı sağlamak amacıyla Arap Koalisyonu bünyesinde yer aldığı, 2019’da askeri varlığını sonlandırmasına rağmen sınırlı sayıda uzman ekibi ülkede tuttuğu hatırlatıldı. Bakanlık, "Mevcut aşamanın gereklilikleri doğrultusunda bu ekiplerin görevleri de tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Karar, Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçlerin, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu vilayetlerini ele geçirmesinin ardından geldi.

Bu hamle, Riyad yönetimi tarafından "ulusal güvenliğe tehdit" olarak nitelendirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, BAE’nin Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde Suudi sınırına yakın bölgelere GGK güçlerini sevk ettiğini belirterek, Abu Dabi’ye askerlerini çekme çağrısı yaptı.

Gerilimin zirveye tırmanmasıyla Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, BAE ile yapılan ortak savunma anlaşmasının feshedildiğini duyurdu. Alimi, ülkedeki tüm BAE güçleri ve personelinin 24 saat içinde Yemen topraklarından çekilmesini istedi.

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki, Hadramevt’te GGK kontrolündeki Mukalla Limanı’nda "sınırlı bir askeri operasyon" düzenlendiğini açıkladı.

Maliki, operasyonun Koalisyon onayı olmadan BAE’den gelen ve silah taşıyan gemileri hedef aldığını belirtti.

