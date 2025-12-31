Mustafa Özçelik: 2026 yılı Kürtlerin birliği ve özgürlük yılı olsun

7 saat önce

Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) Genel Başkanı Mustafa Özçelik, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2026 yılının Kürdistan'ın dört parçasında ulusal birlik, diyalog ve ittifak yılı olması çağrısında bulundu.

PWK lideri Mustafa Özçelik, bugün (31 Aralık 2025) 2025 yılının sona ermesi ve 2026 yılının gelişi vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

2025'i "savaş, acı ve ıstırap dolu bir yıl" olarak nitelendiren Özçelik, Kürt halkına ve siyasi taraflara kutsal amaçlara ulaşmak için yeni bir sayfa açma çağrısı yaptı.

Mustafa Özçelik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2026 Kürtlerin birliği yılı olsun, özgürlük, barış, demokrasi ve adalet kapısını açsın! 2025 yılı, mazlum Kürt milleti, Kürdistan halkı ve insanlığın çoğunluğu için savaş, acı, ıstırap ve hastalıklarla dolu bir yıldı. Orta Doğu'daki olaylar ve gelişmeler, hem birçok fırsatı hem de birçok risk ve tehlikeyi bir arada barındırmaktadır."

Böylesine hassas ve kritik bir süreçte yeni bir yıla girildiğini belirten Özçelik, "Kürdistan'ın dört parçasında da meşru hakkımız olan o kutsal amaca ulaşacağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Bu yürüyüşte, yeni yılda atılacak en mütevazı ve yapıcı ilk adım; kendimiz için, sevdiklerimiz için, üzdüklerimiz ve bizi üzenler için yeni ve temiz bir sayfa açmaktır." dedi.

Özgür bir gelecek inşa etmenin yolunun dostları artırıp düşmanları azaltmaktan geçtiğini vurgulayan PWK lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2026'nın; ulusal ve vatanseverlik bilincinin örülmesiyle, tarihimizden ders çıkaran bir anlayışla, Kürdistan'ın dört parçasında da mevcut kazanımların korunması ve geliştirilmesi yılı olmasını umut ediyorum. Yeni yılın; Kürdistan özgürlük davasının güçlendirilmesi; birlik, diyalog, ortak çalışma, iş birliği ve ulusal ittifaklar yılı olmasını diliyorum."

Özçelik mesajının sonunda, şehit ailelerinin, özgürlük davası emektarlarının, tüm Kürdistan halkının ve insanlığın yeni yılını kutlayarak, 2026'nın barış, adalet ve özgürlük getirmesini temenni etti.