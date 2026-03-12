BAE ve Kuveyt'te 50 füze ve İHA imha edildi

1 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'te gün boyunca İran'dan fırlatılan 15 füze ve 35 insansız hava aracının (İHA) engellendiği bildirildi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan yapılan saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, BAE hava savunma sistemlerinin gün boyunca İran'dan fırlatılan 10 balistik füze ve 26 İHA'ya müdahale ettiği aktarıldı.

İran'dan saldırıların başlamasından bu yana, BAE savunma sistemlerinin 275 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1540 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

Saldırılarda çeşitli uyruklardan 6 kişinin hayatını kaybettiği, 131 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada ise ülke hava sahasına giren 5 balistik füzenin tespit edildiği, 4 füzenin etkisiz hale getirilerek imha edildiği, 1 füzenin ise tehdit alanının dışına düştüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca hava savunma sistemlerinin 7 düşman İHA'sını tespit ettiği, bunlardan 5'inin imha edildiği, 2'sinin ise tehdit alanının dışında düştüğü aktarıldı.

Ordunun açıklamasında, iki insansız hava aracının da hayati önem taşıyan tesisleri hedef aldığı, bunun sonucunda yaralananların olduğu ve hasar meydana geldiği dile getirildi.

Açıklamada, İHA ve füze saldırılarından kimin sorumlu olduğu belirtilmedi.