ABD’den vatandaşlarına "Rusya" uyarısı: Seviye 4 alarmı verildi

4 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı son seyahat rehberinde vatandaşlarına yönelik uyarı seviyesini en üst düzey olan "4. Seviye"ye çıkararak, savaş riski nedeniyle Rusya'ya kesinlikle seyahat edilmemesi çağrısında bulundu.

Washington yönetimi, halihazırda Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarının ülkeyi "derhal" terk etmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD Büyükelçiliğinin konsolosluk hizmeti sağlama kapasitesinin son derece sınırlı olduğuna dikkat çekti.

Bakanlığın açıklamasında, Rus makamlarının yabancı ülke vatandaşlarını keyfi olarak alıkoymaya ve onları bir baskı unsuru olarak kullanmaya devam ettiği belirtildi.

Özellikle hem ABD hem de Rusya vatandaşlığına sahip olan (çifte vatandaş) kişiler için ciddi risk bulunduğu ifade edilen açıklamada, Moskova'nın çifte vatandaşlığı tanımadığı, bu kişilerin Ukrayna savaşında zorla askere alınabileceği uyarısı yapıldı.

Tüm elektronik cihazların güvenlik birimlerinin sıkı takibinde olduğu; sosyal medya paylaşımları veya dini faaliyetler nedeniyle vatandaşların yasal kovuşturmaya uğrayabileceği de kaydedildi.

Moskova, St. Petersburg ve sınır bölgeleri başta olmak üzere büyük şehirlerde terör saldırısı riskinin sürdüğü belirtilen açıklamada, 2024 yılında Crocus City Hall'da 130 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı hatırlatıldı.

Ukrayna ile devam eden savaşın Rusya'nın güneybatısında istikrarsızlığa yol açtığına işaret edilen açıklamada, bazı sınır bölgelerinde uygulanan sıkıyönetimin yetkililere mülklere el koyma ve dolaşımı kısıtlama yetkisi verdiği aktarıldı.

Seyahat lojistiği açısından Rusya'nın havacılık güvenliği seviyesinin "Kategori 2"ye düşürüldüğü ve ABD banka kartlarının ülkede çalışmadığı, bunun da para transferini imkansız hale getirdiği vurgulandı.

ABD'nin bu sert uyarısı, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının ardından Moskova-Washington hattındaki ilişkilerin tarihin en düşük seviyesine indiği bir dönemde geldi.

Rusya'nın o tarihten bu yana birçok ABD vatandaşını çeşitli suçlamalarla tutuklaması, ülkeyi ABD nezdinde "seyahat edilmesi hayati tehlike arz eden ülkeler" listesine soktu.