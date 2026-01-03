Erbil Valiliği: Yılbaşında 88 bin turist ağırlandı

5 saat önce

2026 yılının ilk günlerini yoğun bir ziyaretçi trafiğiyle karşılayan başkent Erbil’de, kamu hizmetlerinin kesintisiz işleyişi takdir topladı. 88 bini aşkın turistin giriş yaptığı başkentte, sağlık ve belediye ekipleri 24 saat esasına göre çalışarak hem asayişi korudu hem de yoğun kış şartlarına rağmen ulaşımın aksamasını önledi.

Erbil Valiliği Basın Ofisi bugün (3 Ocak Cumartesi) yaptığı açıklamada, 2026 yılına giriş dolayısıyla uygulanan yılbaşı tatili planının verilerini ve istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamaya göre 25 Aralık 2025 ile 1 Ocak 2026 tarihleri arasında uygulanan "Yılbaşı Karşılama Planı" başarıyla tamamlandı. Şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşların ve turistlerin can güvenliğinin korunması amacıyla alınan tüm önlemler sonuç verdi.

Tatil süresince Erbil’in, kontrol noktaları üzerinden giriş yapan toplam 88 bin 341 turisti ağırladığı belirtildi.

Erbil Turizm Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel komisyonların; turistik mekanlar, oteller ve restoranlarda denetimlerini sürdürerek hizmet kalitesini kontrol altında tuttuğu da kaydedildi.

Güvenlik ve Trafik durumu

Güvenlik alanında, Erbil polis ve asayiş müdürlüklerinin planları aksamadan uygulandı.

Polis teşkilatından yapılan açıklamada, tatil süresince kaydedilen 86 farklı asayiş olayından 85'inin aydınlatıldığı, bir olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği kaydedildi.

Trafik konusunda ise Erbil Trafik Müdürlüğü bünyesinde 113 subay ve 937 personelin görev başında olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Kurallara uyulmaması ve aşırı hız nedeniyle 17 trafik kazası meydana gelmiş; bu kazalarda maalesef bir kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştır." denildi.

Hizmet birimlerinin mesaisi: Sağlık ve İtfaiye

Hizmet ekipleri tatil boyunca kesintisiz çalıştı:

Sağlık: İl genelindeki hastanelerde 5 bin 486 hastaya müdahale edildi, 502 ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca bu süre zarfında 294 bebek dünyaya geldi.

İtfaiye (Sivil Savunma): Sadece bir yangın vakası kaydedildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken sadece maddi hasar oluştu.

Belediye ve Çevre: Sadece yılbaşı gecesinde kamusal alanlardan 30 ton atık ve çöp toplandı. Öte yandan, geçtiğimiz bir yıl içinde şehir genelinde 128 binden fazla ağaç ve 106 bin çiçek dikimi yapıldığı belirtildi.

Karla Mücadele: Kar ve yağmur yağışı nedeniyle yol yapım ve bakım ekipleri 72 iş makinesiyle 1.100 kilometre ana yolu temizledi. Buzlanmaya karşı 180 ton tuz kullanıldı.

Festivaller ve Yağış miktarı

Yılbaşı kutlamaları kapsamında Şanedar Parkı ve şehir merkezi gibi noktalarda düzenlenen aile festivalleri ve etkinlikler sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Açıklamada ayrıca bu yılki yağış miktarına da dikkat çekildi. Erbil’de bu yıl şu ana kadar 230.6 mm yağış kaydedilirken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 43 mm seviyesindeydi. Yağış miktarındaki bu büyük artışa rağmen, daha önce alınan önlemler sayesinde herhangi bir sel veya su taşkını yaşanmadığı vurgulandı.