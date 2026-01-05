Başkan Barzani ve Sam Dermo, bölgedeki siyasi durumu ele aldı

6 saat önce

Başkan Mesud Barzani ve Süryani Adalet Vakfı Başkanı Sam Dermo,

Barzani Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başkan Barzani, bugün (5 Ocak 2026 Pazartesi) Süryani Adalet Vakfı Başkanı Sam Dermo'yu kabul etti.

Görüşmede Sam Dermo, Başkan Barzani'nin dini ve etnik gruplara sürekli desteğini överken, dün temeli atılan Süryani Şehitler Anıtı için kendisine teşekkür ederek, bu projeyi tarihi olarak nitelendirdi.

Başkan Barzani ise Süryanilere ve diğer tüm topluluklara desteğini yineleyerek, Şeyh Abdülselam Barzani ve Şeyh Ahmed Barzani dönemlerinde farklı millet ve dinlerin haklarının eşitliği ve adaletinin korunmasına önem verildiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Irak ve bölgedeki siyasi durum ve genel olarak bölgesel gelişmeler ele alındı.