Trump: "Venezuela'da her şeyi biz yöneteceğiz"

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro sonrası Venezuela'nın geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Venezuela'daki her şeyi biz yöneteceğiz ve ülkeyi onaracağız." dedi.

Donald Trump, Florida'dan Washington'a dönerken, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD'ye getirilmek üzere yakalandığı operasyona değinen Trump, bunun çok tehlikeli bir operasyon olduğunu ancak sadece birkaç ABD askerinin yaralandığını ifade etti.

ABD ordusunun Maduro operasyonu kapsamında ikinci saldırı için de hazırlık yaptığını, ancak buna gerek kalmadığını ifade eden Trump, Venezuela yönetiminin, "uslu" davranmaması halinde ikinci saldırıya her zaman hazır olduklarını vurguladı.

Venezuela'da ihtimal bir seçimin ne zaman yapılabileceği sorusuna kesin yanıt vermeyen Trump, "Önce ülkeyi toparlamaya, düzeltmeye ve hazır hale getirmeye odaklanıyoruz. Çünkü ortalık tam bir karmaşa. Ülke tam anlamıyla dağılmış durumda. Son derece kötü yönetildi. Petrol üretimi çok düşük seviyede seyrediyor. Kötü yönetilse bile olması gerekenden çok daha fazla gelir ve petrol üretimi olmalıydı" dedi. Bu nedenle büyük petrol şirketlerini ülkeye sokacaklarını yineleyen Trump, "Altyapıyı onaracaklar ve yatırım yapacaklar. Biz herhangi bir yatırım yapmayacağız. Biz sadece ülkeyle ilgileneceğiz. Ülkeye sahip çıkacağız. Daha da önemlisi, insanlara sahip çıkacağız. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve şu anda bizim ülkemizde yaşayan Venezuelalılar da dahil; insanlara çok iyi bakılacak" şeklinde konuştu. Trump, Venezuela'daki petrol rezervlerine ne olacağı sorusu üzerine "Venezuela'daki her şeyi biz yöneteceğiz ve ülkeyi onaracağız. Doğru zaman geldiğinde seçimler yapılacak." sözlerini kullandı.

Trump, ABD'nin Venezuela yönetimini devirerek ulus inşasına soyunduğu yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Etrafımızda ayakta duran, başarılı ülkeler olmasını istiyoruz ve petrolün serbestçe çıkarılmasına izin verilmesini savunuyoruz; çünkü bu iyi bir şey. Fiyatları düşürüyor ve bu da bizim ülkemiz için faydalı." dedi.

Grönland ile ilgili bir soru üzerine, adanın stratejik önemine vurgu yapan Trump, "Ulusal güvenlik açısından Grönland'a ihtiyacımız var. Şu anda son derece stratejik bir konumda. Grönland çevresi Rus ve Çin gemileriyle dolu. Ulusal güvenlik perspektifinden Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu tek başına sağlayabilecek durumda değil." değerlendirmesinde bulundu.