KDP ve KYB fraksiyonları Bağdat'ta bir araya geldi

8 saat önce

Irak Parlamentosundaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) fraksiyonları bir araya geldi.

Kurdistan24 muhabiri Şivan Cebari'nin aktardığına göre bugün (5 Ocak 2026 Pazartesi) KDP fraksiyonu Parlamentoda KYB fraksiyonu ile toplandı.

KDP fraksiyonunun başında Şaxewan Abdullah bulunuyor; KYB fraksiyonunun liderliğini ise Herem Kemal Axa yapıyor.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığı bilgiye göre toplantının ana gündemi Irak Cumhurbaşkanlığı için ortak bir Kürt adayının seçilmesi. Görüşmede ayrıca iki taraf Parlamento çalışmalarına ilişkin gelecekteki ortak planlarını sunacak.

Kurdistan24 muhabiri, mevcut Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid'in özgeçmişini sunmak ve yeniden aday olmak istediğini belirtti.