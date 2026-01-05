KYB, Irak Cumhurbaşkanlığı için adayını belirledi

6 saat önce

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Nizar Amedi'yi Irak'ın bir sonraki cumhurbaşkanlığı görevine resmen aday gösterdi.

KYB Sözcüsü Karwan Gezneyi, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Irak Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular bugün sona erecek ve sürenin uzatılmasına ilişkin henüz herhangi bir karar alınmamıştır.

Irak Anayasasının 72. maddesi uyarınca, Parlamentonun yeni cumhurbaşkanını seçmek için 30 günlük bir süresi bulunuyor. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, en büyük Parlamento grubunun adayını yeni federal hükümeti kurması için görevlendirecek.

Nizar Amedi kimdir?

Nizar Muhammed Said Muhammed (Nizar Amedi) 6 Şubat 1968 tarihinde Duhok'a bağlı Amedi ilçesinde doğdu. Evli ve 4 çocuk babası Amedi, Musul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunudur. Kürtçe ve Arapça bilen Nizar Amedi, eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ve iki eski cumhurbaşkanı Dr. Fuad Masum ve Dr. Berham Salih'in danışmanıydı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani hükümetinde Çevre Bakanı olan Amedi, parti düzeyinde de bir çok görev üstlendi.