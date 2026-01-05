Zêt Sınır Kapısı yeniden açılacak

7 saat önce

Geçisi olarak kapatılan Zêt Sınır Kapısı'nın bugün yeniden açılacağı bildirildi.

Sınır Güvenlik Müdürlüğü tarafından bugün (5 Ocak 2026 Pazartesi) açıklamada, "Uluslararası kapı (Zêt) pazartesi günü turistlere yeniden açılacak. Turistler burayı seyahatleri için kullanabilirler." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bu karar, Kürdistan Bölgesi tarafındaki kapı (Zêt) ve Türkiye tarafındaki Derecik Kapısı arasında yapılan koordinasyon sonucunda alınmıştır." denildi.

Yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle Zêt Sınır Kapısı, turistlere süresiz olarak kapatılmıştı.

Soran Bağımsız İdaresi’nin Mergesor ilçesine bağlı Şerwan Mezin nahiyesinde yer alan Zêt Sınır Kapısı, Hakkari'nin Derecik ilçesi tarafından Umurlu Sınır Kapısı'na bağlanıyor.