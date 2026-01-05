Bağdat’ta gözler zirve yarışında: Cumhurbaşkanlığı için 81 aday resmileşti

1 saat önce

Irak'ta hükümet kurma sürecinin en kritik virajına girildi. Parlamento, 4'ü kadın olmak üzere toplam 81 adayın yarışacağı cumhurbaşkanlığı makamı için nihai listeyi kamuoyuyla paylaştı.

Irak'taki siyasi teamüllere göre cumhurbaşkanlığı makamı Kürtlerin payı olarak kabul edilirken, bu makamın belirlenmesi sürecinde siyasi güçler arasında sert bir rekabet yaşanıyor.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), bu dönem için mevcut Dışişleri Bakanı 76 yaşındaki Fuad Hüseyin ve eski Erbil Valisi 63 yaşındaki Nevzad Hadi’yi aday gösterdi.

Buna karşılık Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), yarışa tek aday olarak eski Çevre Bakanı 57 yaşındaki Nizar Amedi ile girme kararı aldı.

Listede öne çıkan diğer isimler arasında; Irak’ın mevcut Cumhurbaşkanı 81 yaşındaki Latif Reşid ve KYB'nin eski liderlerinden 71 yaşındaki Mele Bahtiyar da bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı için başvuran kadın adaylar ise eski Cumhurbaşkanı Fuad Masum’un kızı 56 yaşındaki Cwan Fuad Masum, Şilan Fuad Abdullatif Abdurrahman, Emire Cafer Cabir Abudi ve Reğêd Abdulsada Mazal’dan oluşuyor.

Irak’taki siyasi sistem, 2005 yılındaki ilk çok partili seçimden bu yana bileşenler arasındaki paylaşım esasına dayanmaktadır. Bu geleneğe göre en güçlü yürütme makamı olan Başbakanlık Şiilere, Parlamento Başkanlığı Sünnilere, daha çok sembolik ve temsil niteliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı makamı ise Kürtlere ayrılmıştır.

Yasal takvime göre ilk oturumunu 30 Aralık’ta gerçekleştiren Parlamento, 30 gün içinde üyelerinin üçte iki çoğunluğuyla yeni cumhurbaşkanını seçmek zorunda.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, Parlamentodaki en büyük grubun adayını hükümeti kurması için görevlendirmek üzere 15 günlük bir süreye sahip olacak. Görevlendirilen başbakan adayının ise kabinesini tamamlamak için 30 günlük süresi bulunuyor.

Ancak bu anayasal sürelere rağmen, taraflar arasındaki uzlaşmazlıklar ve siyasi atmosferin karmaşıklığı nedeniyle üst düzey makamların belirlenme süreci çoğu zaman öngörülen süreleri aşabiliyor.