AK Parti ve CHP oylarıyla kabul edildi: İzmir'e Sırrı Süreyya Önder parkı

3 saat önce

İzmir’in Buca ilçesinde, Sırrı Süreyya Önder’in adının bir parkta yaşatılması önerisi, AK Parti ve CHP’nin oylarıyla kabul edildi. Oylamada Cumhur İttifakı ortağı MHP ret oyu kullandı.

Buca Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Görkem Duman başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının gündem maddelerinden biri, Çamlıkule Mahallesi'ndeki bir parka isim verilmesi oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi İsmail Yüzer, söz konusu parka Sırrı Süreyya Önder’in adının verilmesi için önerge sundu.

Önergenin oylanması sırasında Mecliste dikkat çeken bir tablo oluştu. Genellikle ortak hareket eden Cumhur İttifakı ortakları Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), bu oylamada ayrıştı.

Yapılan oylamada CHP grubu ile birlikte AK Partili Meclis üyeleri de önergeye "kabul" oyu verirken, MHP’li üyeler "ret" oyu kullandı.

Tartışmaların ardından Sırrı Süreyya Önder’in adının Çamlıkule'deki parka verilmesi, CHP ve AK Parti’nin oy çokluğuyla kabul edildi.