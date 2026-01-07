Halep’te sivillere tahliye çağrısı: SDG mevzileri hedef alınacak

2 saat önce

Suriye ordusu, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Halep'e yönelik saldırı başlattığını öne sürerek, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki SDG mevzilerini hedef alacağını duyurdu.

Suriye Ordusu Operasyon Odası, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü yayımladığı bildiride, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivillerden evlerini terk etmelerini istedi.

Açıklamada, SDG’nin bu bölgelerdeki tüm mevzilerinin Suriye ordusu için "meşru askeri hedef" sayılacağı belirtildi.

Ordu, bu kararın SDG’nin Halep mahallelerine yönelik kapsamlı bir askeri operasyon başlatması üzerine alındığını savundu.

Bildiride, Şeyh Maksud ve Eşrefiye'de yaşayan sivillerin can güvenliklerini korumak amacıyla SDG karargahlarından ve askeri noktalarından derhal uzaklaşmaları istendi.

Sivillerin bölgeden tahliyesi için "Avariz Kapısı" ve "Zuhur Caddesi" üzerinden iki güvenli insani koridor açıldığı duyuruldu.

Suriye ordusu, sivillerin geçişine imkan tanıyacak bu koridorların bugün yerel saatle 15.00’e kadar açık kalacağını vurguladı.