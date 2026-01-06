Halep’te bilanço ağırlaştı: 4 ölü, 26 yaralı

1 saat önce

Şam yönetimine bağlı grupların Şeyh Maksud, Eşerfiye ve Beni Zed mahallelerine yönelik saldırılarında şu ana kadar 1’i çocuk, 2’si kadın olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

Şam yönetimine bağlı silahlı gruplar, Şeyh Maksud, Eşerfiye ve Beni Zed mahallelerine yönelik saldırıları devam ediyor.

ANF'nin haberine göre saldırılarda, şimdiye kadar 1’i çocuk, 2’si kadın 4 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında iki ve üç yaşlarındaki çocuklar da var.

Öte yandan Şeyh Maksud ve Eşrefiye İç Güvenlik Güçleri, mahalle sakinlerini koruma ve meşru savunma kapsamında, saldırılara karşılık vererek Suriye Geçiş Hükümetine bağlı grupların 5 sızma girişimini engelledi.

Bölgedeki bu gerilim, askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde yaşanıyor. 22 Aralık'ta da Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri, SDG ile Suriye Hükümetine bağlı silahlı gruplar arasında ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.