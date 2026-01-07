PWK: Şam yönetiminin Halep’teki Kürt mahallelerine yönelik saldırılarını kınıyoruz

2 saat önce

Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) Şam yönetiminin Halep’teki Kürt mahallelerine yönelik saldırılarını kınadı.

PWK Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Suriye Hükümetine bağlı güçlerin, iki gündür Halep şehrinin çoğunluğu Kürt olan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini sivil-asker ayrımı gözetmeksizin topa tuttuğu SDG'nin ise bu saldırılara karşılık verdiği anımsatıldı.

Suriye Hükümetine bağlı güçlerin bu saldırılarında çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğu belirtilen açıklamada, "Suriye Arap Ordusu Operasyon Heyeti, bundan böyle Halep’in Şeyh Maksut ve Eşrefiye Mahallelerindeki tüm Demokratik Suriye Güçleri (HSD) askeri noktalarının ‘meşru askeri hedef’ olarak görüleceğini ve hedef alınacağını duyurdu." denildi.

Suriye Hükümetine bağlı silahlı grupların ve Suriye ordusunun Halep’in Kürt mahallelerine yönelik saldırılarının, Şam yönetiminin Kürt karşıtı siyasetin, zihniyetin ve tutumun bir göstergesi olduğu kaydedilen açıklamada, "Şam yönetimi, şovenist Arap zihniyetiyle hareket etmektedir. Suriye Hükümetine bağlı silahlı grupların ve Suriye Ordusu'nun Halep şehrinin çoğunluğu Kürt olan Şeyh Maksut ve Eşrefiye Mahallelerine yönelik bu saldırılarını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Koalisyona, Şam yönetiminin bu saldırılarının derhal önüne geçilmesi için çağrıda bulunan PWK açıklmasında, "Kürdistan’ın dört parçası ve diasporadaki Kürtler, Suriye Hükümeti'ne bağlı güçlerin Halep’te Kürt mahallelerine yönelik saldırılarına karşı ve Rojava Kürdistanı halkımızı desteklemek için ortak tutum almalıdırlar." sözlerini kullandı.