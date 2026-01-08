Halep’te bilanço ağırlaşıyor

2 saat önce

Suriye Geçiş Hükümetine bağlı silahlı grupların Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zed mahallelerine yönelik saldırılarında hayatınıı kaybedenlerin sayısı 12'ye, yaralı sayısı ise 64'e yükseldi.

Halep İç Güvenlik Güçleri Basın Merkezi tarafından bugün (8 Ocak 2026 Perşembe) yapılan açıklamada, "Suriye Geçiş Hükümetine bağlı silahlı grupların Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine düzenlediği yoğun ve rastgele saldırılarda en az 12 sivil şehit düştü, 64 kişi de yaralandı." denildi.

Açıklamada, ağır silahlar, tanklar, topçu birlikleri ve insansız hava araçları (İHA) kullanılarak yapılan saldırıların devam ettiği belirtildi.

Halep İç Güvenlik Güçleri, çok sayıda vatandaşın hala enkaz altında mahsur kaldığı ve ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarına başlattığı kaydedildi.