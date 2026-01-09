Rami Abdurrahman: Ahmed Şaraa tüm katliamlardan sorumlu

3 saat önce

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Başkanı Rami Abdurrahman, Ahmed Şaraa'nın yaşanan tüm katliamlardan sorumlu olduğunu söyledi.

SOHR Başkanı Rami Abdurrahman, 9 Ocak 2026 Cuma günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Suriye'deki mevcut politikanın, Beşar Esad rejiminin aynı politikasının devamı olduğunu belirterek, "Kürtler, bölgesel anlaşmanın kurbanı haline getirildi." dedi.

Ahmed Şaraa'yı yaşanan tüm katliamlardan sorumlu tutan Rami Abdurrahman, "Alevilere ve Dürzilere karşı yapılanlar büyük bir suçtu. Şimdi de Kürtlere karşı aynı şey yapılıyor." diye konuştu.

Ayrıca Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG), uluslararası toplumu bu saldırıları durdurmaya çağıran SOHR Başkanı Rami Abdurrahman, "Uluslararası toplumda insanlık varsa, bu saldırıları önlemelidir." ifadesini kullandı.