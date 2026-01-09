Şeyh Maksud ve Eşrefiye Mahalleleri Meclisinden direniş kararı

"Mahallelerimizde kalmaya ve savunmaya karar verdik"

Şeyh Maksud ve Eşrefiye Mahalleleri Meclisi, mahallelerinde kalmaya ve savunmaya karar verdiğini açıkladı.

Meclis, mahallelerine yönelik saldırılar ve mahalledeki son durum hakkında açıklama yaptı.

6 Ocak’tan bu yana ağır silahla düzenlenen saldırılada camiler, okullar, sivillere ait evler ve hizmet kurumlarının tamamen hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırıların, yüzlerce yıldır bu mahallelerde yaşayan vatandaşlara karşı yeni bir katliam ve göç dalgası başlatmayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 10 Mart ve 1 Nisan anlaşmalarında garantör ve gözlemci olarak bulunan uluslararası güçlerin sessizliği "şiddetle" kınanırken, Şam yönetiminin halk ve güvenlik güçlerinin teslim olunması istendi.

Açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi:

"Bu mahallelerde yaşayan halkımız mahallelerinde kalmaya ve mahallelerini savunmaya kararlıdır. Mevcutta, çetelerin ilerlediği yerlerde sivillere karşı katliamlar gerçekleştiriliyor. Başka bir deyişle, Alevilere ve Dürzilere karşı işlenen suçlar ve katliamlar bizim mahallelerimizde de yapılıyor."

Şeyh Maksud ve Eşrefiye Mahalleleri Meclisi olarak halka ve mahallelerine yönelik saldırıları reddederek, "Mahallelerimizin güvenliğini sağlamak konusunda geri adım atmamız mümkün değildir. Mahallelerimizde kalmaya ve mahallelerimizi savunmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.