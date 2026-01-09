Türk güvenlik kaynakları: "Suriye’deki Kürtlerin haklarının korunması Türkiye’nin öncelikleri arasında"

1 saat önce

Türk güvenlik kaynakları, Türkiye'nin Suriye'deki her türlü gelişmenin yakından izlendiğini açıkladı.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamalarda, Türkiye’nin sınır komşusu Suriye’deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, "Türkiye’nin öncelikli hedefi, Suriye’nin siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve merkezi yapısının korunmasıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının sahadaki gelişmeleri izlediğini vurgulayarak, "Sınır hattına yakın bölgelerde yaşanan çatışmaların Türkiye’ye olumsuz etkilerini en aza indirmek, muhtemel göç hareketlerini dikkatle takip etmek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm gelişmeler yakından izlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Son yaşanan gelişmelerin ardından Suriye Hükümetinin, SDG unsurlarının bölgeden çıkması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda Suriye yönetimi, SDG üyelerinin Fırat’ın doğusuna çekilmesi için güvenli koridor oluşturmuştur. Ayrıca, yerleşim alanlarında yeni bir askeri tırmanışın önüne geçmek amacıyla saat 03:00 itibarıyla da tek taraflı ateşkes ilan edilmiştir." denildi.

Türkiye’nin sürecin başından bu yana "barışçıl çözümü esas aldığını" kaydeden kaynaklar, "Süreci başından beri tüm detayları ile takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, Milli İstihbarat Teşkilatı da yaşanan olayların barışçıl yöntemlerle çözülmesi amacıyla, sürekli olarak Suriye Hükümeti ve ABD ile görüşmeler yürütmektedir. Ayrıca, uygun kanallar üzerinden SDG’ye de gerekli mesajlar iletilmektedir." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişmelerden anbean haberdar edildiğini belirten güvenlik kaynakları, "Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile tam koordinasyon içinde, gelişmeler çok boyutlu olarak izlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Suriye’deki Kürtlerin de Suriye Cumhuriyeti’nin birer vatandaşı olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu çerçevede, Suriye’deki Kürtlerin haklarının korunması da Türkiye’nin öncelikleri arasında yer almaktadır." denildi.