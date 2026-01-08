ABD, Halep'te tüm taraflara itidal çağrısında bulundu

1 saat önce

ABD'nin Suriye Temsilcisi Tom Barrack, Halep’teki çatışmalara dair açıklamasında, “Suriye'nin yeni sayfası bir çatışma değil, iş birliği sayfasıdır." dedi.

Tom Barrack, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallerinde yaşanan çatışmalarla ilgili sosyal medya platformu X hesabından açıklama yaptı.

ABD’nin Halep'teki olaylarını yakından takip ettiğini belirten Barrack, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm taraflara azami itidal göstermeleri ve sivil canların ve mülklerin korunmasını diğer tüm mülahazaların üzerinde tutmaları çağrısında bulunuyoruz. Geçtiğimiz on üç ay boyunca Suriye, on yıllarca süren yıkıcı çatışmanın ardından istikrar, ulusal uzlaşı ve yeniden yapılanma yolunda tarihi adımlar atmıştır.

Bu hafta İsrailli temsilcilerle gerçekleştirilen tarihi nitelikteki görüşmeler, daha geniş bir bölgesel barışa yönelik çok önemli bir adımı teşkil etmekte ve Suriye'nin, ulusunu yarım asırdan fazla bir süredir etkileyen şiddet, ıstırap ve zulüm döngüsünü kırmaya yönelik kararlı taahhüdünün altını çizmektedir."

ABD'nin müttefikleriyle birlikte gerilimi düşürme çabalarını kolaylaştırmaya ve Suriye ile halkına, bölünme yerine diyalog yolunu seçmeleri için yenilenmiş bir fırsat sunmaya hazır olduğunu belirten Barrack, "Bu nedenle, Suriye Hükümeti, SDG, Kürt yönetimindeki bölgelerdeki yerel yetkililer ve sahadaki tüm silahlı aktörlerin liderliğine acil bir çağrıda bulunuyoruz: Düşmanlıklara ara verin, gerilimi derhal azaltın ve gerilimi düşürme taahhüdünde bulunun. Suriye'nin yeni sayfası bir çatışma değil, iş birliği sayfasıdır. Buna birlikte ulaşacağız." sözlerini sarf etti.