2 saat önce

Başkan Mesud Barzani ve Ahmed Şaraa, Suriye'deki son siyasi ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamaya göre bugün (9 Ocak 2026 Cuma) Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, Başkan Barzani'yi telefonla aradı.

Suriye'deki son siyasi ve bölgesel gelişmeler ele alındığı telefon görüşmesinde, istikrarın ve ortak koordinasyonun önemi vurgulandı.

Şaraa, Kürtlerin Suriye halkının yerli ve temel bir bileşeni olduğunu vurgulayarak, Suriye'nin Kürtlerin ve diğer toplulukların tüm ulusal, siyasi ve medeni haklarını ayrımcılık yapmadan garanti altına alma konusundaki tam kararlılığının altını çizdi.

Başkan Barzani ise Ahmed Şaraa'nın görüşlerine duyduğu takdiri dile getirerek, Suriyelilerinin tüm tarafları ve toplulukları kapsayan bir devlet kurma arzusuna desteğini ifade etti.

Mesud Barzani, ayrıca tüm tarafların çıkarlarını dikkate almak ve toplumsal uzlaşmayı sürdürmek için sürekli istişare ve koordinasyonun gerekliliğini vurguladı.