Irak Merkez Bankasından dolar yasağı olan bankalara "alternatif döviz" izni

3 saat önce

Irak Merkez Bankasının, dolarla işlem yapması yasaklanan bankaların euro, Çin yuanı ve BAE dirhemi gibi diğer yabancı para birimleriyle işlem yapmasına belirli şartlar altında izin verecek.

Ekonomik konularla ilgilenen Eco-Irak, Irak Merkez Bankasının, dolarla işlem yapması yasaklanan bankalara yönelik yeni talimat paketini yayımladı.

Merkez Bankası tarafından "Asgari Gereksinimlerin Değerlendirilmesi Talimatları" başlığıyla yayımlanan belgeye göre bu para birimleriyle işlem yapmak isteyen bankalar için öne sürülen temel şartlardan biri sermaye yeterliliği oldu.

Buna göre başvuru yapacak bankaların sermayesinin en az 300 milyar Irak Dinarı olması gerekiyor. Ayrıca Merkez Bankası, ilgili bankaların 2028 yılı sonuna kadar sermayelerini 400 milyar dinara çıkarma yönünde somut bir plana sahip olmasını da şart koştu.

Talimatların bir diğer bölümünde, likidite ve şeffaflık vurgusu yapıldı. Bankaların müşteri haklarını garanti altına almak adına güçlü bir likiditeye sahip olmaları ve Likidite Karşılama Oranı (LCR) ile Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NSFR) gibi uluslararası standartlara tam uyum sağlamaları gerektiği belirtildi.

Eş zamanlı olarak, bankacılık sektöründe şeffaflığın pekiştirilmesi amacıyla, bankaların hissedar listelerini tüm açıklığıyla beyan etmeleri ve ilgili taraflar hakkında detaylı bilgi sunmaları zorunlu kılındı.

Merkez Bankasının bu adımı, bankacılık sektöründeki reform sürecinin kritik bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Iraq Eco Gözlemevi verilerine göre Irak'ta faal olan 72 bankadan 35'i, ABD Hazine Bakanlığı yaptırımları veya idari tedbirler nedeniyle dolarla işlem yapma hakkından mahrum bırakılmış durumda.

Yeni düzenleme, bu bankaların ticari ve mali faaliyetlerini alternatif para birimleri üzerinden sürdürebilmeleri ve uluslararası döviz piyasasına yeniden entegre olabilmeleri için önemli bir çıkış yolu olarak görülüyor.