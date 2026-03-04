Fuad Hüseyin: Ateşkes için herhangi bir belirti yok

12 dakika önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, bölgede tırmanan savaşın enerji piyasalarında büyük bir krize ve fiyat artışlarına neden olacağı, bunun da küresel ekonomi üzerinde yıkıcı etkiler yaratacağı uyarısında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 4 Mart 2026 Çarşamba günü Bakan Fuad Hüseyin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgedeki tehlikeli gidişatı ve bu durumun siyasi ile ekonomik yansımalarını ele aldı.

Sergey Lavrov, bölgedeki çatışmalara ilişkin ülkesinin tutumunu paylaşarak; Körfez ülkeleri ve İran’daki mevkidaşıyla temas halinde olduğunu belirtti.

Bakan Lavrov, mevcut krizi kontrol altına almanın tek yolunun diplomasiye öncelik vermek ve müzakere masasına dönmek olduğunu vurguladı.

Fuad Hüseyin ise bu kritik süreçte iki ülke arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekerek şunları ifade etti:

"Irak, tarafların karşılıklı saldırılarına maruz kalarak çatışmalardan doğrudan zarar gören ülkelerden biri haline gelmiştir. Irak bu savaşın bir parçası değil, kurbanıdır."

Hüseyin, kalıcı çözümün acil bir ateşkesten geçtiğini ancak mevcut verilerin bu yönde ciddi ve pratik bir adımın atılmadığını gösterdiğini dile getirdi.

Çatışmaların genişlemesi ve saldırıların dozunun artmasının savaşın temel karakteri haline geldiğini belirten Irak Dışişleri Bakanı, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve askeri operasyonların devam etmesinin deniz trafiğini felç ettiğini kaydetti.

Irak’ın petrol ihracatında ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve bu sorunun bölgedeki diğer ülkelerle ortak bir risk teşkil ettiğini ifade eden Hüseyin, "Savaşın sürmesi küresel enerji piyasalarında kaosa ve fiyatların fırlamasına neden olacaktır. Bu durum hem bölgesel hem de küresel ekonomi üzerinde ağır bir yük oluşturacaktır." dedi.