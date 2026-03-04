Mesrur Barzani ve Hakan Fidan telefonda görüştü

Başbakan Barzani ve Hakan Fidan, bölgede barış ve istikrarın korunmasının önemini vurguladı

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki genel durumu ele aldı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden bugün (4 Mart 2026 Çarşamba) yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur ​​Barzani, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda görüştü.

Görüşmede Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki genel durum, savaşta yaşanan son gelişmeler ve bölgedeki gerilimler ele alındı.

Başbakan Barzani ve Hakan Fidan, bölgede barış ve istikrarın korunmasının önemini vurguladı.