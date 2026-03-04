Musul'da Haşdi Şabi karargahları hedef alındı

2 saat önce

Musul'da Haşdi Şabi'ye ait iki karargaha hava saldırısı düzenlendi.

Irak medyasına konuşan bir güvenlik kaynağına göre bugün (4 Mart 2026 Çarşamba) Musul'un kuzeydoğusunda Raşidiya bölgesinde bulunan Seyyid el-Şuhada Tugayı'na ait bir karargahında bir mühimat infilak etti. Kaynağa göre olayda can kaybı yaşanmadı.

Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Ninova'nın doğusundaki Başika ilçesinin Horsibat bölgesinde bulunan Haşdi Şaabi'nin 30. Tugayı'na ait bir karargah da bombalandı. Güvenlik kaynakları, saldırının karargahta maddi hasara yol açtığını ancak can kaybı olmadığını bildirdi.

Bu saldırılar, son günlerde Irak askeri karargahlarını ve silahlı grupları hedef alan bir dizi hava ve füze saldırısının ardından geldi.