İmralı Heyeti, adalet ve içişleri bakanlarıyla görüştü

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, "Büyük ihtimalle bayram sonrasında hemen Adalet Komisyonunda yasa görüşmeleri başlayacak." dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti, bugün (4 Mart 2026 Çarşamba) İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ayrı ayrı görüştü.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan heyet, görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Adalet ve içişleri bakanlarıyla çok önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Buldan, "Özellikle yargıya güven meselesinde önemli bir görev üstlenen Adalet Bakanı Gürlek’in bu bakanlık sürecinde büyük beklentilerimizin olduğunu kendisine de bildirdik. Burada da kamuoyu nezdinde ifade etmek istiyoruz. Bu bir başlangıç olsun diye temenni ediyoruz. Bir güven tazeleme olsun Adalet Bakanlığı açısından. Çünkü gerçekten toplumun yüzünün en fazla dönük olduğu bakanlık. Birçok beklentinin olduğu, AYM kararlarının uygulanmadığı, AİHM kararlarının uygulanmadığı bir dönemde kendisi bakanlığa geldi. Toplumun bu konuda büyük bir beklentisi var." diye konuştu.

Bayram sonrasında hemen Adalet Komisyonunda yasa görüşmelerinin başlayabileceğini ifade eden Pervin Buldan, "Adalet Komisyonunda görüşüldükten sonra da TBMM Genel Kuruluna gelir zaten." dedi.

Her iki bakanla da kayyum meselesini görüştüklerini söyleyen Buldan, "Görüşlerimizi, düşüncelerimizi kendisiyle paylaştık. Toplumun beklentilerini kendilerine ilettik. Hem kayyım meselesi hem cezaevinde yaşanan sıkıntılar hem de AİHM ve AYM kararlarının uygulanmaması konusundaki görüşlerimizi çok açık olarak kendilerine ifade ettik. Çok olumlu ve verimli bir görüşme olduğunun altını önemle çizmek isterim. Bu dönemde üzerlerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirecekleri izlenimini aldık diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Mithat Sancar ise söz konusu bakanlıklara süreç ve toplumdaki hukuk devleti, adalet, demokrasi konusundaki mevcut beklentilerini aktardıklarını söyledi.