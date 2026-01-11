Tom Barrack: SDG terörle mücadelede büyük fedakarlıklar yaptı

58 dakika önce

ABD Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani ile görüştü.

Tom Barrack, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio adına Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani ve yetkililerle bir araya geldi.

Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmeye dair bilgi verdi.

"Başkan Trump, bu anı yeni bir Suriye için kritik bir fırsat olarak görmektedir. Yani, Arap, Kürt, Dürzi, Hristiyan, Alevi, Türkmen, Süryani ve diğer tüm toplulukların saygı ve onur içinde muamele gördüğü ve yönetişim ile güvenlik kurumlarına anlamlı şekilde katılım sağladığı, birleşik bir ulus." diyen Barrack, Trump'ın bu fırsatın bilinciyle, Suriye’ye bir şans verilmesi amacıyla yaptırımların kaldırılmasını kabul ettiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD, Suriye’nin tarihi geçiş sürecini memnuniyetle karşılamakta ve ülkeyi istikrara kavuşturmak, ulusal kurumları yeniden inşa etmek ve tüm Suriyelilerin barış, güvenlik ve refah beklentilerini karşılamak için çalışan Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa liderliğindeki Suriye Hükümetine desteğini sunmaktadır."

ABD'nin DAİŞ'i yenilgiye uğratma ve Suriye’de istikrarı teşvik etme çabalarını uzun süredir desteklediğini belirten Barrack, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu destek, Doğal Kararlılık Harekatı (Operation Inherent Resolve – OIR) ve fedakarlıkları terörizme karşı kalıcı kazanımlar elde edilmesinde belirleyici olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ortaklığımızı da içermektedir. Bu bağlamda, Suriye hükümeti, SDG güçlerinin Kürt haklarını koruyacak ve Suriye’nin birliğini ile egemenliğini güçlendirecek şekilde ulusal kurumlara dâhil edilmesine yönelik bir çerçeve sunan Mart 2025 tarihli entegrasyon anlaşmasına bağlılığını yeniden teyit etmiştir. Bu anlaşmanın şartlarını zorlar nitelikte görünen Halep’teki son gelişmeler derin endişe vericidir. Tüm tarafları azami itidal göstermeye, derhal çatışmaları durdurmaya ve Suriye hükümeti ile SDG arasında 10 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde varılan anlaşmalar doğrultusunda diyaloğa geri dönmeye çağırıyoruz. Şiddet, Esad rejiminin düşüşünden bu yana elde edilen ilerlemeyi zedeleme riski taşımakta ve hiçbir tarafın çıkarına hizmet etmeyen dış müdahalelere kapı aralamaktadır."

Rubio’nun ekibinin, Suriye Hükümeti ile SDG arasında yapıcı bir angajmanı kolaylaştırmaya; Suriye’nin birliğine saygı duyan, tek egemen devlet ilkesini koruyan ve tek meşru ulusal ordu hedefini destekleyen kapsayıcı ve sorumlu bir entegrasyon sürecini ilerletmeye hazır olduğunu ifade eden Barrack, "Hedeflenen, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde olan, eşitlik, adalet ve fırsatların tüm halkına sunulduğu, egemen ve birleşik bir Suriye’dir. Suriye’nin komşularını ve uluslararası toplumu bu vizyonu desteklemeye ve onu gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olacak iş birliği ve desteği sağlamaya çağırıyoruz." dedi.