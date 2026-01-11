Irak'ın ABD'ye petrol ihracatında azalma

56 dakika önce

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) Irak'ın ABD'ye petrol ihracatının geçen hafta azaldığını duyurdu.

EIA'dan yapılan açıklamaya göre önceki hafta 9 ülkeden günlük 4 milyon 332 bin varil petrol ithal edilirken, bu sayı geçen hafta 1 milyon 335 bin artışla 5 milyon 667 bin varil oldu.

Irak'ın ABD'ye petrol ihracatı, bir önceki hafta günlük 357 bin varil seviyesindeyken, bu sayı 228 bin varil düşüşle 129 bin varile geriledi.

Kanada, ABD'ye günlük 4 milyon 121 bin varil ihraç ederken, onu 353 bin varil ile Suudi Arabistan, 306 bin varil ile Meksika, 209 bin varil ile Kolombiya takip etti.

ABD, Brezilya'dan günde 168 bin varil, Nijerya'dan 162 bin varil, Venezuela'dan 120 bin varil, Libya'dan günde 99 bin varil ithal etti.